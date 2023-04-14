СБУ призвала украинцев не посещать массовые мероприятия накануне Пасхи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служба безопасности Украины (СБУ) призвала украинских граждан не посещать массовые мероприятий накануне Пасхи, а также не задерживаться без надобности в храмах и не поддаваться на провокации.

«СБУ призывает украинцев не посещать массовых собраний и придерживаться рекомендаций по безопасности накануне Пасхи», - сказано в заявлении спецслужб, опубликованном в Telegram-канале.

Ведомство также призывает украинцев не поддаваться на возможные провокации или же подстрекательства к незаконным действиям, соблюдая установленный комендантский час. СБУ просит при освящении пасхальной корзины без необходимости не задерживаться в храмах, сообщая о подозрительных предметах и лицах, способных «устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу».

Напомним, в Киеве были запрещены богослужения в храмах на Пасху. Как писал сайт KP.RU, они будут транслироваться онлайн. На время проведения ночных служб в храмах введут комендантский час, который продлится с 00:00 до 05:00.