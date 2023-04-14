Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 апреля 2023 10:21

СБУ призвала украинцев не посещать массовые мероприятия накануне Пасхи

Граждан просят не поддаваться на возможные провокации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
СБУ призвала украинцев не посещать массовые мероприятия накануне Пасхи

СБУ призвала украинцев не посещать массовые мероприятия накануне Пасхи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служба безопасности Украины (СБУ) призвала украинских граждан не посещать массовые мероприятий накануне Пасхи, а также не задерживаться без надобности в храмах и не поддаваться на провокации.

«СБУ призывает украинцев не посещать массовых собраний и придерживаться рекомендаций по безопасности накануне Пасхи», - сказано в заявлении спецслужб, опубликованном в Telegram-канале.

Ведомство также призывает украинцев не поддаваться на возможные провокации или же подстрекательства к незаконным действиям, соблюдая установленный комендантский час. СБУ просит при освящении пасхальной корзины без необходимости не задерживаться в храмах, сообщая о подозрительных предметах и лицах, способных «устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу».

Напомним, в Киеве были запрещены богослужения в храмах на Пасху. Как писал сайт KP.RU, они будут транслироваться онлайн. На время проведения ночных служб в храмах введут комендантский час, который продлится с 00:00 до 05:00.