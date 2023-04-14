В Кремле прокомментировали внезапную проверку на Тихоокеанском флоте

Песков не стал связывать учения Тихоокеанского флота с планами расширения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в пятницу, 14 апреля, прокомментировал внезапную проверку на Тихоокеанском флоте РФ. Он пояснил, что это обычная практика, которая нужна для поддержания необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил России.

«Обычная практика, за последние годы она постоянно проводилась, и она продолжается для поддержания необходимого уровня боеготовности наших ВС», - пояснил журналистам официальный представитель Кремля.

Он добавил, что Путин не намерен участвовать в проверке.

Песков также не стал связывать учения Тихоокеанского флота с планами расширения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как ранее писал сайт KP.RU, 14 апреля Тихоокеанский флот России был поднят по тревоге и приведен в высшую степень боевой готовности. В ходе учений, по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, будут отработаны, в том числе способы отражения высадки противника на южную часть Курил и Сахалин.