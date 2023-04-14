Лавров: Запад использует Украину как расходный материал в борьбе с Россией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинский конфликт - это лишь прикрытие, ширма для борьбы Запада, призванной не допустить многополярного мироустройства. Украина в ней выступает в роли расходного материала. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил глава МИД России, мирные переговоры по Украине не зависят от Киева. Они блокируются западными политиками из Евросоюза и США, о чём неоднократно заявляли их первые лица. По их мнению, «переговоры» возможны только после «поражения» России.

«Дело тут не в Украине, тут речь идет о новом мировом порядке. Например, те же заявления Столтенберга, который говорит, что победа России создала бы угрозу Запада, в Польше говорили. что если Россия победит, то это станет катастрофой для Запада на многие десятилетия вперед», - говорит Лавров.

Запад всеми силами пытается избежать любых поползновений на его доминирование в мировом порядке, и стремится не допускать многополярного мироустройства. Украина в этом процессе выполняет роль лишь расходного материала, который бросают на Россию для попыток её ослабления.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Лавров привёл в пример Косово, чтобы показать двуличие Запада.