Песков отреагировал на сообщение о необходимости вернуть России ее активы после окончания конфликта Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя появившиеся накануне сообщение об осознании Еврокомиссии необходимости вернуть России ее активы после окончания украинского конфликта, заявил о невозможности вписать «бандитские действия» западных стран по захвату российских активов в нормы международного права.

Напомним, ранее газета Die Welt, ссылаясь на неопубликованный документ, сообщила, что юристы Еврокомиссии пришли к выводу о необходимости вернуть Москве замороженные в Европейском союзе активы Банка России после окончания украинского конфликта, отметив, что, с юридической точки зрения, данные активы нельзя просто передать Киеву.

«Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного запада по блокировке наших резервов никак не получается. … Как ни крути - все действия выглядят незаконно», - заявил представитель Кремля, предложив посмотреть, «как они будут действовать дальше».

Как уточнил Песков, российская сторона настаивает на том, чтобы все незаконно замороженные средства страны были разблокированы.