Силуанов заявил о стабильности финансовой системы России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерству финансов России удалось сохранить все базовые показатели, благодаря чему страна избежала потери доверия к своей финансовой системе. Доходы россиян продолжают расти, а курс рубля был стабилизирован в 2022 году. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Подводя итоги прошлого года можно констатировать, что удалось сохранить доверие к финансовой системе, <…> занятость, рабочие места и выйти на положительную динамику доходов населения», - говорит Силуанов.

В дальнейшем бюджетная политика в России будет стабилизироваться. По мере того, как страна будет адаптироваться к новым реалиям мировых рынков и политики, ожидается и нормализация экономики. Так, к 2025 году предполагается выйти на первичный баланс бюджета.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Минэкономразвития спрогнозировали рост ВВП за 2023 год на 1,2 %, а к 2026 году - на 3 %.