Пограничники с Западной Украины служат в заградотрядах в Артемовске Фото: REUTERS

Пограничники с Западной Украины служат в городе Артемовске в заградотрядах, не позволяя отступать украинским войсками. Такое заявление в субботу, 15 апреля, сделал российский боец, который участвует в штурме города.

«Они просто не пускают назад мобилизованных. Мобилизованные, когда сдаются - они сдаются, а назад отступать им не дают эти погранвойска», - приводит РИА Новости его слова.

Российский боец заявил, что один из украинских пограничников, который попал в плен, служил в армии с 2013 года, а на следующий год заключил контракт. Военнопленный заявил, что ни в кого не стрелял, но местные жители сообщили, что пограничники в городе выполняли роль заградотрядов.

Напомним, ранее российский боец заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение обойтись без подготовки украинских войск к обороне города, используя людей в качестве «живого щита».