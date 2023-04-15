Российский боец рассказал о выдавливании подразделений ВСУ из Артемовска Фото: REUTERS

Российский боец рассказал, что сейчас происходит «выдавливание» из Артемовска подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых «зажимают в клещи».

«Мы давим их клещами, заходим со всех сторон. Они вытекают, как паста из тюбика. Очень маленькая возможность отойти пока у них есть, но это ненадолго», - приводит РИА Новости его слова.

По словам российского бойца, на данный момент вероятность полного окружения украинских войск в Артемовске очень высока. «Ребята, бегите, пока есть возможность. Когда кольцо замкнется, ее уже не будет», - предупредил он солдат ВСУ.

Напомним, накануне российский боец заявил, что пограничники с Западной Украины служат в заградотрядах в Артемовске, не позволяя простым украинским военным отступать. Как сообщал военкор Александр Коц из центра города, в такой «Артемовской мясорубке» ВСУ потеряли уже 32 тысячи человек убитыми.