Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня на схождение Благодатного огня

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) в субботу, 15 апреля, вошла в храм Гроба Господнего в Иерусалиме, где ожидается схождение Благодатного огня. Об этом с места передает корреспондент KP.RU Александра Кучук.

«В Израиле серьезно относятся к вопросам безопасности. Путь паломников охраняют полицейские и военные» - сообщает корреспондент.

Отмечается, что российская делегация вошла в храм Гроба Господнего в Иерусалиме, где остановилась в Греческом пределе. Как сообщается, храм уже полон народа, который все еще прибывает.

Как писал ранее сайт KP.RU, для того, чтобы лично увидеть чудо схождения Благодатного огня, в канун православной Пасхи в Иерусалим приезжают десятки тысяч паломников. Для православных всего мира это является главным символом Воскрешения Христа, а также знаком жизни, связи Бога и людей.

Чудо схождения Благодатного огня происходит в Храме Воскресения Христова или Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи в Великую субботу, которая в 2023 году пришлась на 15 апреля.