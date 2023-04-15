«Пленных брали пачками»: Российский боец заявил, что солдат ВСУ в Артемовске засовывали в дома, из которых их выбивали

Российский боец заявил, что солдат ВСУ в Артемовске засовывали в дома, из которых их выбивали Фото: REUTERS

Российский боец в беседе с военкором KP.RU Александром Коцем рассказал, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске засовывали в дома, из которых позже их приходилось выбивать, поэтому «пленных брали пачками».

Как уточнил Коц, украинские войска устроили вдоль дороги железные противотанковые ежи, а также бетонные надолбы, однако в Артемовск «заходила пехота, для которой эти заграждения не преграда». Он также назвал сомнительной «оборонительную ценность» окопов по периметру центра города, площади Свободы. По его словам, такие окопы «легко можно было бы разметать артиллерией из Опытного».

«Вообще создается впечатление, что всерьез Бахмут (украинское название Артемовска) к обороне внутри в инженерном плане не готовили», - заявил военкор.

Российский боец подтвердил слова военкора. «А так и есть … Может просто попилили выделенные деньги. Солдат просто засовывали в дома, из которых нам и приходилось их выбивать. Пленных брали пачками», - заявил он.

Напомним, ранее российский боец заявил, что командование украинской армии приняло решение обойтись без подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обороне Артемовска, используя их в качестве «живого щита».

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