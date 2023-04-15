Власти ФРГ выступили за включение российской атомной отрасли в 11-й пакет санкций ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкое правительство выступает за включение российского атомного сектора в 11-й пакет антироссийских санкционных ограничений Европейского союза. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Как заявил министр, Москва больше не имеет возможности считаться надежным партнером в вопросах ядерных технологий. По его словам, Россия использует зависимость других государства от ее энергоресурсов для того, чтобы оказания давления.

«В этой связи правительство ФРГ сейчас заявило Еврокомиссии о необходимости включения гражданского атомного сектора», - заявил глава ведомства в интервью агентству DPA, комментируя подготовку новых санкционных ограничений.

Напомним, днем ранее, 14 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Европы пока не готовы изменить свою позицию по украинскому конфликту и по санкционной политике, однако, по его словам, «момент истины», поскольку нынешняя политика разрушает экономику и безопасность Европы.