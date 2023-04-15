«Эти смерти впустую»: британцы раскритиковали заявления Украины о ситуации в Артемовске Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали слова украинских политиков и представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявивших ранее о том, что Артемовск не окружен российскими войсками.

Один из комментаторов отметил, что эти слова «не соответствует действительности».

«Конфликт закончится вот так: Украине придется уступить Крым и все земли, на которых находятся русские. Она должна будет пообещать никогда не вступить в НАТО и отдать или уничтожить все свое вооружение, а также установить демилитаризованную зону шириной в сотню километров», - заявил другой комментатор.

Еще один читатель обвинил президента Украины Владимира Зеленского в проведении «весенней распродажи ненужного вооружения». По его словам, все полученные деньги «пойдут» в карман его жены».

«Все эти смерти впустую», - заявил еще один читатель, указав на возможность «отдать земли, в основном с русскоговорящим населением, которых Украина все равно бомбит уже много лет».

«Следуя приказам США, Зеленский сражается до последнего украинца», - добавил другой.

Напомним, ранее российский боец рассказал, что украинское командование приняло решение обойтись без подготовки войск к обороне Артемосква, используя людей в качестве «живого щита».