Власти Германии отключат три последние атомные электростанции в стране Фото: REUTERS

В Германии приняли решение закрыть последние три атомные электростанции, которые ещё работали на территории государства, несмотря на энергетический кризис и многочисленные протесты от экспертного сообщества и региональных властей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

Согласно заявлению правительства Германии, 15 апреля 2023 года эра использования атомной энергии в ФРГ завершается. Дальнейшее применение этих ресурсов, якобы, невозможно по техническим, юридическим, хозяйственным и экономическим причинам.

Напомним, что планы отказаться от атомной электроэнергии в Германии начали осуществлять ещё в 2011 году. Планировалось, что страна отключит все электростанции такого типа к 2022 году, однако украинский кризис заставил ФРГ продлить работу станций. Аргументом для этого решения стала авария на японской АЭС «Фукусима».

С того же 2011 года инициатива подвергалась регулярной критике со стороны экспертного сообщества Германии. Против выступали также оппозиционеры, и особенно ярко протестовали власти Баварии. Все они предрекали стране энергетический кризис, в случае отказа от атомных электростанций.

Ранее KP.RU сообщил о том, что параллельно с закрытием своих атомных электростанций, Германия накладывает санкции на российскую отрасль атомной энергетики.