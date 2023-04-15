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НовостиПолитика15 апреля 2023 11:14

Отступающие из Артемовска ВСУ разрушают жилые дома, чтобы помешать российским войскам

В Минобороны РФ заявили, что ВС России «сковывают» украинские войска
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Отступающие из Артемовска ВСУ разрушают жилые дома, чтобы помешать российским войскам

Отступающие из Артемовска ВСУ разрушают жилые дома, чтобы помешать российским войскам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в субботу, 15 апреля, заявили, что отступающие из Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно разрушают объекты инфраструктуры города, а также жилые дома для того, чтобы создать помехи продвижению российских войск.

«Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом», - сказано в релизе российского военного ведомства.

Напомним, ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска при отступлении из города Артемовска закладывают комбинированную взрывчатку, отметив, что, судя по местам закладки взрывчатки, целью ВСУ являются мирные жители.