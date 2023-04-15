Отступающие из Артемовска ВСУ разрушают жилые дома, чтобы помешать российским войскам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в субботу, 15 апреля, заявили, что отступающие из Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно разрушают объекты инфраструктуры города, а также жилые дома для того, чтобы создать помехи продвижению российских войск.

«Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом», - сказано в релизе российского военного ведомства.

Напомним, ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска при отступлении из города Артемовска закладывают комбинированную взрывчатку, отметив, что, судя по местам закладки взрывчатки, целью ВСУ являются мирные жители.