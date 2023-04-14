ВСУ минируют Артемовск при отступлении

Cудя по местам закладки взрывчатки, целью ВСУ являются мирные жители Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении из города Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) закладывают комбинированную взрывчатку. Об этом ТАСС заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские военные, покидая Артемовск, минируют город, используя комбинированные взрывные устройства, которые «тщательно маскируют». Он уточнил, что делается это с таким расчетом, чтобы взрыв можно было осуществить дистанционно, либо он произошел через большой промежуток времени.

Военный эксперт отметил, что, судя по местам закладки взрывчатки, целью ВСУ являются мирные жители.

Напомним, 13 апреля один из российских командиров заявил, что ВСУ при отступлении из Артемовска взрывают и поджигают многоэтажки. Делается это для того, что замедлить продвижение Вооруженных сил РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России проинформировало, что российские военнослужащие за сутки уничтожили более 245 украинских военных на Донецком направлении, были заняты три квартала в Артемовске.