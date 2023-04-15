Российские военные уничтожили склад горюче-смазочных материалов ВСУ в районе Славянска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в субботу, 15 апреля, заявили, что российские авиация и артиллерия нанесли поражение артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив склад горюче-смазочных материалов аэромобильной бригады

В заявлении российского военного ведомства уточняется, что на огневых позициях было нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям украинских войск, а также живой силе и технике в 95 районах.

«В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ», - сказано в сообщении министерства.

Напомним, накануне офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев сообщил, что российские артиллеристы уничтожили два склада с украинскими боеприпасами, а также гаубицу Д-20, которые были расположены в районе поселка Лозовая в Харьковской области.