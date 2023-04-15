Российские войска уничтожили 315 солдат и наемников ВСУ за сутки на Донецком направлении. Фото: стоп-кадр МО РФ

В Министерстве обороны РФ в субботу, 15 апреля, заявили, что российские войска за минувшие сутки уничтожили более 315 военных и наемников Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Донецком направлении, а также бронированные машины и гаубицы.

«Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315 военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и "Мста-Б" а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град"», - сообщил в ходе брифинга официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны РФ также заявили, что российские авиация и артиллерия нанесли поражение артиллерийским подразделениям украинским войск, уничтожив склад горюче-смазочных материалов аэромобильной бригады, расположенный под Славянском.