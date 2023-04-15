Армия Судана нанесла авиаудары по базам Cил быстрого реагирования около Хартума Фото: REUTERS

Армия Судана сообщила, что ее истребители наносят авиаудары по базам Сил быстрого реагирования (SRF), которые расположены в окрестностях столицы страны Хартума.

«Суданские ВВС уничтожают лагерь Тайба и лагерь Соба, принадлежащие Силам быстрого реагирования, и преследуют бегущих членов пытающихся укрыться среди гражданских лиц», - сказано в заявлении армии Судана.

Как говорится в сообщении, армия Судана на данный момент проводит операцию по прекращению безответственных действий мятежных SRF.

Напомним, в субботу между военными силами Судана началась перестрелка. Силы быстрого реагирования обвинили армию Судана в «жестоком нападении» и «широкомасштабной атаке», сообщив, что они окружили одну из их баз, открыв по ней огонь из тяжелых орудий.

Тем временем в армии Судана выдвинули обвинения SRF, заявив об ее атаке на армейские посты, а также попытках штурмовать штаб Главного командования.