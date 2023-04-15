Отряды Сил быстрого реагирования Судана заняли Дворец Республики в Хартуме Фото: REUTERS

В субботу, 15 апреля 2023 года, Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль Дворец Республики в Хартуме - главный символ власти в стране, рабочую резиденцию руководителей Судана. Об этом сообщают местные военизированные формирования.

Напомним, что сегодня начались перестрелки и жестокие боестолкновения между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования. Обе внутренние структуры страны обвинили друг друга в нанесении массированных ударов.

Так, СБР заявили, что ВВС Судана атаковали их базу в Хартуме, применив все типы вооружения, включая тяжёлое. После чего Силы быстрого реагирования сообщили о том, что взяли под контроль аэропорт Хартума (сейчас рейсы не осуществляются), а затем и военную воздушную базу в Мероэ. Теперь же СБР захватили Дворец Республики.

Армия Судана, в свою очередь, обвинила СБР в незаконном развёртывании своих сил в Хартуме, атаке на армейские посты и попытке штурма Генштаба. Сейчас ВС Судана проводят операцию по пресечению действий мятежных Сил быстрого реагирования.

Ранее KP.RU сообщил о том, как ситуацию описывают с точки зрения армии Судана. Войска наносят авиаудары по базам СБР возле Хартума - Соба и Тайба.