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НовостиПолитика15 апреля 2023 14:43

«Русские чертовски хороши»: Британский наёмник назвал бои против армии России самыми тяжёлыми в своей жизни

Британский наемник Кристофер Перриман назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами
Сергей КУДРИН
Британский наемник Кристофер Перриман назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами

Британский наемник Кристофер Перриман назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами

Фото: Александр КОЦ

Бывший солдат Великобритании, ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, который сейчас служит в иностранном легионе ВСУ на стороне киевского режима, дал интервью изданию The Spectator, в котором крайне высоко оценил работу российской артиллерии, назвав русских солдат «чертовски хорошими бойцами».

По словам наёмника, на Украине все бои идут в разы тяжелее, чем в Ираке, и ни одна война, через которую Перриман прошёл, не может сравниться с тем, что он испытывает сейчас. Его служба на стороне ВСУ - самый сложный конфликт, в котором наёмник участвовал. Особенное уважение и страх британца вызывают российские артиллеристы, которые не дают никакой свободы действий.

Перриман рассказал, что как только любое украинское подразделение входит в зону действия российской артиллерии - оно подвергается непрерывному, массированному обстрелу, из-за которого любые маневры превращаются в попытки выжить и спрятаться. Российские беспилотники ведут постоянную разведку местности, и очень точно наводят огонь. Укрыться бойцы ВСУ могут только в зданиях, однако артиллерия РФ систематично и планомерно громит все места для возможных укрытий, оставляя неонацистам и их наёмникам только открытую местность, в которой не спрятаться.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российская артиллерия на Днепре пресекает любые попытки ВСУ высадить десант на другом берегу реки, затапливая лодки и баржи на подходах.