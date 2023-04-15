Британский наемник Кристофер Перриман назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами Фото: Александр КОЦ

Бывший солдат Великобритании, ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, который сейчас служит в иностранном легионе ВСУ на стороне киевского режима, дал интервью изданию The Spectator, в котором крайне высоко оценил работу российской артиллерии, назвав русских солдат «чертовски хорошими бойцами».

По словам наёмника, на Украине все бои идут в разы тяжелее, чем в Ираке, и ни одна война, через которую Перриман прошёл, не может сравниться с тем, что он испытывает сейчас. Его служба на стороне ВСУ - самый сложный конфликт, в котором наёмник участвовал. Особенное уважение и страх британца вызывают российские артиллеристы, которые не дают никакой свободы действий.

Перриман рассказал, что как только любое украинское подразделение входит в зону действия российской артиллерии - оно подвергается непрерывному, массированному обстрелу, из-за которого любые маневры превращаются в попытки выжить и спрятаться. Российские беспилотники ведут постоянную разведку местности, и очень точно наводят огонь. Укрыться бойцы ВСУ могут только в зданиях, однако артиллерия РФ систематично и планомерно громит все места для возможных укрытий, оставляя неонацистам и их наёмникам только открытую местность, в которой не спрятаться.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российская артиллерия на Днепре пресекает любые попытки ВСУ высадить десант на другом берегу реки, затапливая лодки и баржи на подходах.