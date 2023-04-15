Группировка ВС России “Центр” уничтожила украинских артиллеристов на Красно-Лиманском направлении

Артиллеристы группировки "Центр" отразили атаку ВСУ на Червонодибровском участке Фото: REUTERS

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ “Центр”, выполняющей боевые задачи в рамках спецоперации на Украине, сообщил об уничтожении артиллерийских подразделений ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

“На Красно-Лиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы комплексом артиллерийской разведки «Пенициллин» группировки войск «Центр» вскрыты артиллерийские позиции противника, которые были уничтожены в результате огневого поражения”, – передает слова военного Минобороны России.

Также за прошедшие сутки силы ПВО группировки сбили несколько украинских беспилотников, артиллеристы уничтожили 23-ю стрелковую бригаду ВСУ и отразили атаку мотопехоты и десанта украинской армии на Червонодибровском участке.

Напомним, наибольшие потери украинская армия в очередной раз понесла на Донецком направлении. Российские силы на этом направлении за минувшие сутки уничтожили более 315 военных и наемников ВСУ, а также бронированные машины и гаубицы.