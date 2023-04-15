Политолог Пашковский: У Леди Гаги есть шанс стать новым президентом США из-за ее молодости Фото: EAST NEWS

Политолог Евгений Пашковский рассказал, что у Леди Гаги есть будущее в большой политике, а также отметил, что она имеет все шансы стать следующим президентом Америки. В комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперт пояснил, что артистка может выступить как антагонист возрастному Байдену.

Ранее стало известно, что президент США назначил певицу Леди Гагу на должность сопредседателя комитета Белого дома по культуре и искусству. В связи с этим политолог Пашковский предположил, что та может пойти дальше и заменить Байдена на посту.

— В основном президентами сейчас становятся пенсионеры. А Леди Гага достаточно молодая. Люди, представляющие контркультуру, сейчас могут быть очень востребованы. К тому же, она отлично вписывается в западные тренды мультикультурности, — рассказал эксперт.

В Европе сейчас можно отметить тренд на непрофессиональных политиков, добавил Пашковский. А популярность «Джокера», в котором играет артистка, и который выйдет скоро на экраны, может помочь Леди Гаге и с выборными рейтингами.