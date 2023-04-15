Африканист назвала возможные причины попытки госпереворота в Судане Фото: REUTERS

Основной попыткой госпереворота в Судане стало многолетнее этническое противостояние национальностей киир и динка, рассказала NEWS.ru доцент факультета мировой политики МГУ Наталия Пискунова. Однако спровоцировать его могли и проблемы, связанные с последствиями пандемии COVID-19, отметила эксперт.

Киир и динка воюют между собой еще с 1960-х годов, конфликт может продлиться еще десятилетия, сказала Пискунова. При этом после разделения Судана на две республики, противостояния продолжились в обеих.

Наталия Пискунова подчеркнула, что Судан так и не преодолел последствия пандемии COVID-19 из-за того, что власти скрывали количество заболевших и умерших. Это могло подтолкнуть к попытке госпереворота.

— Начались очередные столкновения этнических группировок — посты во власти занимают представители одной этнической группы, а части населения, относящиеся к другим народам, из-за этого не получают привилегий. Для Африки это характерно. Основной конфликт идет между этносами киир и динка. Большинство постов в правительстве Судана распределено между ними, — рассказала африканист.

Напомним, что 15 апреля Силы быстрого реагирования (местный спецназ) захватил контроль над аэропортами и Дворцом республики.