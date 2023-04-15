Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Сочи на дозаправку

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме 15 апреля 2023 года Фото: REUTERS

Самолет с Благодатным огнем, вылетевший из Иерусалима в Москву, приземлился в аэропорту города Сочи для дозаправки. Далее специальный борт отправится в московский аэропорт Внуково-3.

После прибытия в Москву святыню смогут принять представители различных епархий. Широкой встречи Благодатного огня не планируется. Лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 11 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады.

Напомним, в храме Гроба Господня, построенном в Иерусалиме над местом распятия, погребения и воскрешения Иисуса Христа ежегодно происходит чудо схождения Благодатного огня. Сайт KP.RU рассказывал, как десятки тысяч паломников приезжают лично посмотреть на чудо, а миллионы людей по всему миру следят за видеотрансляцией службы по телевизорам или в сети.