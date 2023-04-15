Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима прилетит в московский аэропорт Внуково

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме Фото: REUTERS

Самолет с Благодатным огнем вылетел из Иерусалима в Москву. Лампада будет доставлена в Россию фондом Андрея Первозванного в ночь с 15 на 16 апреля. Каждый раз накануне праздника православной Пасхи в Иерусалиме происходит чудо схождения Благодатного огня. По традиции, его как святыню развозят в разные страны.

Благодатный огонь прибудет во Внуково-3, где его смогут принять представители различных епархий. Широкой встречи Благодатного огня не планируется. Лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 11 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады.

В 2023 году благодатный огонь сошел 15 апреля. Каждый год огонь появляется в храме Гроба Господня, который построен над местом распятия, погребения и воскрешения Иисуса Христа. Сайт KP.RU рассказывал, как проходит посвященное этому событию богослужение и как в Иерусалим приезжают десятки тысяч паломников, чтобы лично увидеть чудо.