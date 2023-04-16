Владимир Путин на Пасху посетил Храм Христа Спасителя в Москве

Владимир Путин присутствует на пасхальном богослужении. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в ночь на воскресенье 16 апреля. Президент приехал в храм Христа Спасителя, где пасхальное богослужение проводит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Напомним, Владимир Путин традиционно встречает праздник Пасхи в храме Христа Спасителя. Вместе с президентом в богослужении участвует мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, в начале пасхального богослужения по православным канонам совершается полунощница и крестный ход, после чего начинается пасхальная заутреня и Божественная литургия. Пасхальные торжества продлятся всю неделю, которая носит название Светлой Седмицы. В эти дни во всех православных храмах будут проходить праздничные богослужения и крестные ходы.

Трансляцию богослужения, на котором присутствует президент Российской Федерации, смотрите здесь на KP.RU.

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