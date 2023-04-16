Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды до завершения продажи бизнеса Фото: пресс-служба компании Henkel

Российское подразделение компании Henkel начало русифицировать бренды еще до завершения продажи активов в РФ.

Например, в российских магазинах и на маркетплейсах стали появляться товары бренда в прежнем дизайне, но с русскими названиями. Так, кондиционер для белья Vernel называется «Вернель», порошок Persil – «Персил», туалетные блоки Bref именуются «Бреф».

По информации РИА Новости, с января 2023 года «Henkel Россия» ведет свою деятельность как самостоятельная компания, но с новым коммерческим названием. В компании уточнили, что сделка по продаже активов находится на финальной стадии.

Как писал сайт KP.RU, в конце декабря прошлого года немецкий химико-промышленный концерн Henkel, который производит такие моющие средства, как Persil, Losk и Vernel, начал процесс продажи бизнеса в России. Изначально имелось много потенциальных покупателей, но потом список сократился представителями компании.