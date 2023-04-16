Российские ракетоносцы Ту-22М3 и Ту-95МС перебросили на оперативные аэродромы в рамках проверки сил ТОФ Фото: Роман ЗЛОБИН

Ракетоносцы Ту-22М3 и Ту-95МС в рамках проверки сил Тихоокеанского флота (ТОФ) были переброшены на оперативные аэродромы, сообщает Министерство обороны России.

«Экипажи дальней авиации ВКС России в рамках внезапной проверки боевой готовности ТОФ совершили перелеты на оперативные аэродромы. Экипажи дальних стратегических ракетоносцев Ту-95МС и ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 осуществили перелеты на оперативные аэродромы», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Ракетоносцы в рамках проверки сил будут осуществлять воздушное патрулирование различных районов, а также авиационную поддержку сил Тихоокеанского флота, уточняется в сообщении. В ходе учений будет также осуществляться дозаправка в воздухе от самолета-заправщика Ил-78, добавили в Минобороны.

Напомним, ранее сайт KP.RU объяснял цели внезапной проверки Тихоокеанского флота. Если раньше во время всех предыдущих внезапных проверках в состояние полной боеготовности приводились лишь отдельные морские, береговые и авиачасти, то сейчас ее объявили для всего флота.