Россияне не пострадали при столкновениях в столице Судана Фото: REUTERS

Граждане России, по предварительным данным, не пострадали в ходе столкновений в Хартуме, сообщил посол РФ в Судане Андрей Черновол.

«Слава богу, не случилось. Все живы, здоровы. Таких сообщений, что кто-то пострадал, у нас нет», – сказал дипломат в беседе с ТАСС.

По его словам, утром в воскресенье, боевые действия в столице республики возобновились, но сейчас уже пошли на спад. Как отметил посол, армия Судана не хочет идти на переговоры с силами быстрого реагирования и объявила их повстанцами. Вместе с тем им было предложено перейти на стону военных, добавил Черновол.

Напомним, что 15 апреля Силы быстрого реагирования (местный спецназ) захватил контроль над аэропортами и Дворцом республики.

Судан до разделения в 2011 году на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории Африки страной. Сейчас она занимает третье место по величине на Черном континенте. В 2019 году там произошел военный переворот, у власти стоит Переходный временный военный совет. Планируется, что в этом году там должен быть избран гражданский премьер-министр, а еще через два года пройдут всеобщие выборы.