Российские войска уничтожили пять диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы Росси уничтожили пять украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра группировки ВС РФ «Запад»

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили пять ДРГ противника. Также артиллерией группировки сорвали две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Стельмаховка, Двуречная», – приводятся его словам в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, разведывательная группа бригады специального назначения вскрыла, а расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» уничтожил укрытие Вооруженных сил Украины. В ходе контрбатарейной борьбы комплексным применением расчетов РСЗО «Град» и гаубиц «Мста-С» уничтожено орудие Д-20 в районе населенного пункта Кучеровка, добавил офицер.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе российские бойцы группировки войск «Запад» уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ из состава 14-й отдельной механизированной бригады на Купянском направлении.