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НовостиПолитика16 апреля 2023 10:10

Российские войска уничтожили пять диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении

Также были сорваны две ротации подразделений украинских войск
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили пять диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении

Российские войска уничтожили пять диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Росси уничтожили пять украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра группировки ВС РФ «Запад»

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили пять ДРГ противника. Также артиллерией группировки сорвали две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Стельмаховка, Двуречная», – приводятся его словам в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, разведывательная группа бригады специального назначения вскрыла, а расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» уничтожил укрытие Вооруженных сил Украины. В ходе контрбатарейной борьбы комплексным применением расчетов РСЗО «Град» и гаубиц «Мста-С» уничтожено орудие Д-20 в районе населенного пункта Кучеровка, добавил офицер.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе российские бойцы группировки войск «Запад» уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ из состава 14-й отдельной механизированной бригады на Купянском направлении.