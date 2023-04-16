Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе заседание Совета по развитию местного самоуправления, сообщает телеканал «Россия 1».

Кроме того, глава государства планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и совещание с членами правительства страны. Напомним, последний Совет по развитию местного самоуправления под председательством Путина был в январе 2020 года в Красногорске.

Напомним, ранее президент России и Совет безопасности Российской Федерации обсудили вопросы информационной безопасности страны.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее, 13 апреля, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) заявили, что Пентагон и НАТО используют новые виды кибероружия против России при помощи сетевой инфраструктуры Украины. Сообщалось, что с начала 2022 года Россия отразила более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру.