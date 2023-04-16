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НовостиПолитика16 апреля 2023 13:55

Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

Также глава государства планирует провести совещание с постоянными членами Совбеза РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе заседание Совета по развитию местного самоуправления, сообщает телеканал «Россия 1».

Кроме того, глава государства планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и совещание с членами правительства страны. Напомним, последний Совет по развитию местного самоуправления под председательством Путина был в январе 2020 года в Красногорске.

Напомним, ранее президент России и Совет безопасности Российской Федерации обсудили вопросы информационной безопасности страны.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее, 13 апреля, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) заявили, что Пентагон и НАТО используют новые виды кибероружия против России при помощи сетевой инфраструктуры Украины. Сообщалось, что с начала 2022 года Россия отразила более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру.