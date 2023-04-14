Путин на совещании с Совбезом РФ рассмотрел вопросы информационной безопасности Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности Российской Федерации предложил рассмотреть вопросы информационной безопасности страны.

«В нашей повестке дня сегодня вопрос важный, а в условиях сегодняшнего дня - чрезвычайно важный. Речь идет об информационной безопасности России», - заявил глава государства в начале совещания, которое состоялось в пятницу, 14 апреля.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее, 13 апреля, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) заявили, что Пентагон и НАТО используют новые виды кибероружия против России при помощи сетевой инфраструктуры Украины. Сообщалось, что с начала 2022 года Россия отразила более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру.

Напомним, в декабре прошлого года российский лидер обсудил с Совбезом РФ подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности страны.