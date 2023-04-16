Кадыров: Окруженные бойцы спецназа «Ахмат» в течение пяти дней отражали атаку киевских боевиков в районе Белогоровки Фото: REUTERS

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров рассказал о ситуации с окружением нескольких бойцов спецназа «Ахмат» в районе Белогоровки. Они оказались заперты в одном здании и в течение пяти дней отбивались от атак противника. В результате героических поступков спецназовцев они вырвались из окружения, уничтожив много боевиков.

Рамзан Кадыров назвал действия российских военнослужащих примером. Они умело использовали боеприпасы и не допустили потери выгодного положения, подчеркнул политик.

Отдельно Кадыров отметил мужество командира группы с позывным Малой. Он подпустил противника и вызвал огонь на себя.

— Артиллеристы не стали бить прямо по зданию, а аккуратно обработали залпом территорию вокруг. Воспользовавшись этим моментом, найдя брешь в позиции врага, Малой сумел вывести своих бойцов из окружения, чем проявил настоящее мужество и героизм, — написал глава Чечни.

Бойцов спецназа уже вывезли в безопасное место и оказали необходимую медпомощь.

Ранее Кадыров рассказал о ликвидации крупной группы украинских военных под Кременной, часть из которых взяли в плен.