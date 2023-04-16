Минобороны: французские журналисты прибыли в Гуляйполе для возможной подготовки провокации о ВС России Фото: REUTERS

Представители французских СМИ прибыли в Гуляйполе, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев со ссылкой на данные радиоразведки. Предположительно, журналисты готовят провокационные сюжеты о российских военных.

— По данным радиоразведки, в район населенного пункта Гуляйполе прибыла группа французских журналистов с большой долей вероятности в целях подготовки провокационных видеосюжетов о нанесении группировкой «Восток» ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей, — рассказал Гордеев.

Группировка войск «Восток» выполняет боевые задачи на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Их целью становятся исключительно ВСУ. 16 апреля бойцы «Востока» нанесли поражение противнику возле Угледара и Новоселки в ДНР. Кроме того, в районе Новодонецкого они пресекли деятельность группы украинских диверсантов.

Ранее сообщалось, что Киев готовил в Краматорске жестокие провокации с жертвами среди мирного населения, в которых собирались обвинить Россию.