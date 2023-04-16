Путин провел рабочую встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу Фото: стоп-кадр из видео

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны Ли Шанфу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча прошла в Москве, 16 апреля 2023 года. Помимо Владимира Путина и Ли Шанфу, на ней присутствовал глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу.

Российский президент напомнил, что недавно состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта.

— Мы, в том числе, конечно, затрагивали и тему сотрудничества и по линии военных ведомств. Между нашими странами по всем сферам идет очень хорошее развитие отношение — в экономике, в социальной, культурной, образовательной области и по линии военных ведомств, — сказал Путин.

Отметим, что Ли Шанфу вступил в должность госсоветника и министра обороны 12 марта 2023 года. Поездка в Россию стала первой его зарубежной командировкой на этих постах, визит состоялся по приглашению Шойгу.

Ранее сообщалось, что Россия и КНР должны обсудить новый прогресс в стратегических коммуникациях, совместных учениях и практическом сотрудничестве.