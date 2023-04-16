Путин на встрече с министром обороны КНР Шанфу: Военное сотрудничество укрепляет отношения России и Китая Фото: стоп-кадр из видео

Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Китая Ли Шанфу заявил, что военное сотрудничество стран укрепляет доверительными отношения между ними. Работа в этом направлении ведется активно, подчеркнул он.

Ли Шанфу прибыл в Москву с первым зарубежным официальным визитом в новой должности. В Кремле он встретился с президентом Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу, по приглашению которого и приехал китайский политик. В начале переговоров глава России напомнил о сотрудничестве стран в разных сферах.

— По линии военных ведомств мы работаем активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах: и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе. Я думаю, что это, безусловно, еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер отношений между Россией и КНР, — сказал Путин.

Министр обороны Китая в свою очередь отметил, что работа будет продолжена в интересах процветания всего мира. Он добавил, что специально выбрал Россию для первого иностранного визита, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение двусторонних отношений.