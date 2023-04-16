Express назвала запрет Польши и Венгрии на ввоз украинского зерна «ударом в спину в тяжелый момент» Фото: REUTERS

Британская газета Express выпустила статью с обвинениями в адрес Польши и Венгрии. Правительства этих стран "запретили ввоз украинского зерна в самый непростой для Киева период", пишет издание. Тем самым они "нанесли удар в спину" Украины.

— Страны Евросоюза отказываются от Украины в тяжелейшей ситуации. <…> Польша и Венгрия прекратили импорт зерна и других продуктов питания с Украины, что поставило местных фермеров в сложное положение, — передает Express.

Напомним, что Варшава и Будапешт пошли на такой шаг, поскольку польские и венгерские работники сельскохозяйственной отрасли несли большие убытки. Дешевое украинское зерно, которое должно было отправиться в беднейшие страны Африки, вместо этого оставалось в Европе. Это создавало избыток предложения на рынке и ударило по местным фермерам.

Ранее в Еврокомиссии прокомментировали решения Польши и Венгрии, назвав их неприемлемыми.