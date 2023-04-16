В Еврокомиссии заявили, что запреты Венгрии и Польши на ввоз украинского зерна неприемлемы Фото: REUTERS

Еврокомиссия назвали запреты Венгрии и Польши на поставки зерна с Украины неприемлемыми. В пресс-службе ЕК подчеркнули, что торговая политика Евросоюза относится к исключительной компетенции всего сообщества. Любые односторонние действия в этой сфере недопустимы, добавили в объединении.

Напомним, Польша и Венгрия с 16 апреля объявили о введении временного запрета на импорт аграрной продукции с Украины. Ограничение будет действовать до 30 июня. На такие меры страны пошли из-за заботы о собственных фермерах — из-за того, что в государства поступит зерно по демпинговым ценам из Незалежной, местным сельхозпроизводителям грозит банкротство.

Еврокомиссия же на сигналы о проблеме никак не отреагировала.

Отметим, что речь идет о зерновой сделке, по которой украинское зерно должно было через Европу поставляться в африканские бедные страны. Однако в результате недостаточного контроля, аграрная продукция попадает в основном в ближайшие с Незалежной государства.

Именно по этой причине Россия отказалась продлевать соглашение о сделке, ее пролонгировали только на 60 дней. Обещанные Африке запасы зерна Москва пообещала поставить бесплатно.