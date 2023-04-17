Глава МИД России Лавров посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу

Глава российского МИД посетит страны Латинской Америки. Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров 17 апреля начнет турне по странам Латинской Америки. Об этом в воскресенье 16 апреля сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Сообщается, что поездка Сергея Лаврова продлится до 21 апреля. Министр посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, где встретится с руководством этих стран и проведет переговоры с коллегами – главами министерств иностранных дел.

«Для нас Латинская Америка - это дружественный регион, один из центров формирования многополярного мира, с которым Россия намерена поддерживать динамичный диалог, развивать конструктивное сотрудничество, не подверженное какому-либо диктату извне», - сказано в сообщении.

Напомним, США после долгой паузы выдали визу Сергею Лаврову для участия в Совбезе ООН. Посол России Анатолий Антонов обвинил американцев в невыполнении международных обязательств. В апреле Россия председательствует в Совбезе ООН. Сергей Лавров планирует принять участие в заседаниях 24-25 апреля.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как в аэропорту Индии тонко показали свое отношение к главам делегаций G20. Индийская сторона проигнорировала Анналену Бербок, а Сергею Лаврову был оказан радушный прием.