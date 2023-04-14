США после долгой паузы выдали визу Сергею Лаврову для участия в Совбезе ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров и члены российской делегации до сегодняшнего дня ожидали визы, необходимые для участия в заседаниях Совета Безпасности ООН в Нью-Йорке. Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров и члены российской делегации до сегодняшнего дня ожидали визы, необходимые для участия в заседаниях Совета Безпасности ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Пока нет никаких разрешений», – заявил накануне Антонов.

В апреле Россия председательствует в Совбезе ООН. Сергей Лавров планирует принять участие в заседаниях 24-25 апреля.

Антонов подчеркнул, что США обязаны выдавать все необходимые документы как для прилета спецрейсов, так и для самих членов российской делегации. Упрашивать американские власти никто не будет – это их обязанность как страны, на территории которой находится ООН.

«Ответ нам дают только один: все находится в стадии согласования. Нас очень волнует эта ситуация, поскольку весь опыт работы показывает, что США тянут до последнего момента и потом выдают визы, к сожалению, далеко не всем членам команды министра», – добавил российский посол.

Похоже, так случилось и в этот раз. Лишь сегодня Госдепартамент начал выдачу первых виз, запрошенных уже очень давно. Все ли запросы будут удовлетворены, пока не ясно.

В заключение Антонов отметил, что Вашингтон делает все возможное для разрушения отношений между двумя странами.

«Нас предупредили и в Госдепе, и на очень высоком уровне, что Сергея Викторовича ждет очень холодный прием. Посмотрим, в чем будет выражаться», – подытожил он.

В марте США также отказали в выдаче виз некоторым российским дипломатам, планировавшим принять участие в деятельности рабочей группы в штаб-квартире ООН. А в начале этой недели Австрия отказала в визах большинству членов российской делегации, которые намеревались принять участие в сессии спецкомитета ООН в Вене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Австрия отказалась выдать визы большей части делегации России для съезда спецкомитета ООН

В Москве расценили это как умышленное препятствование открытым переговорам (подробнее)

США отказались выдавать визы направлявшимся на мероприятие ООН российским дипломатам

Делегация направлялась на мероприятие в Нью-Йорк (подробнее)