США после долгой паузы выдали визу Сергею Лаврову для участия в Совбезе ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров и члены российской делегации до сегодняшнего дня ожидали визы, необходимые для участия в заседаниях Совета Безпасности ООН в Нью-Йорке.
Фото: REUTERS
Глава МИД РФ Сергей Лавров и члены российской делегации до сегодняшнего дня ожидали визы, необходимые для участия в заседаниях Совета Безпасности ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Пока нет никаких разрешений», – заявил накануне Антонов.
В апреле Россия председательствует в Совбезе ООН. Сергей Лавров планирует принять участие в заседаниях 24-25 апреля.
Антонов подчеркнул, что США обязаны выдавать все необходимые документы как для прилета спецрейсов, так и для самих членов российской делегации. Упрашивать американские власти никто не будет – это их обязанность как страны, на территории которой находится ООН.
«Ответ нам дают только один: все находится в стадии согласования. Нас очень волнует эта ситуация, поскольку весь опыт работы показывает, что США тянут до последнего момента и потом выдают визы, к сожалению, далеко не всем членам команды министра», – добавил российский посол.
Похоже, так случилось и в этот раз. Лишь сегодня Госдепартамент начал выдачу первых виз, запрошенных уже очень давно. Все ли запросы будут удовлетворены, пока не ясно.
В заключение Антонов отметил, что Вашингтон делает все возможное для разрушения отношений между двумя странами.
«Нас предупредили и в Госдепе, и на очень высоком уровне, что Сергея Викторовича ждет очень холодный прием. Посмотрим, в чем будет выражаться», – подытожил он.
В марте США также отказали в выдаче виз некоторым российским дипломатам, планировавшим принять участие в деятельности рабочей группы в штаб-квартире ООН. А в начале этой недели Австрия отказала в визах большинству членов российской делегации, которые намеревались принять участие в сессии спецкомитета ООН в Вене.
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