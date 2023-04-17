Илон Маск: власти США имели доступ к личным сообщениям пользователей Twitter

Илон Маск рассказал, как власти США следили за пользователями Twitter. Фото: REUTERS

Американские власти имели полный доступ ко всему, что происходило в Twitter. Об этом владелец социальной сети Илон Маск рассказал в интервью журналисту Fox News Такеру Карлсону. Маск уточнил, что правительственные структуры в Соединенных Штатах могли отслеживать в том числе и личную переписку пользователей Twitter.

«Различные правительственные учреждения фактически имели полный доступ ко всему, что происходило в Twitter», - рассказал бизнесмен. На уточняющий вопрос Карлсона, идет ли речь и о личной переписке пользователей, Маск ответил утвердительно.

Ранее сообщалось, что США следили за генеральным секретарем ООН Гутерришем из-за его «готовности идти навстречу интересам России». Обнаружен рад документов, которые описывают частную переписку генсека ООН и его заместителя. Документы также содержат откровенные наблюдения генерального секретаря об украинском конфликте, а также некоторых африканских лидеров.