В Белгороде и Белгородском районе ликвидируют пожары на двух гражданских объектах

В Белгороде и области тушат два пожара на гражданских объектах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Два пожара вспыхнули в Белгородской области в воскресенье 15 апреля. Об этом написал в своем Telegram-канале в ночь на понедельник 16 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор уточнил, что пожары зафиксированы на гражданских объектах, пострадавших при этом нет.

«В Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара», - сообщил губернатор.

Ранее Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны Украины в субботу 15 апреля. В результате попадания одного из снарядов пострадала 73-летняя пенсионерка, она была контужена, уточнил губернатор.

Напомним, с апреля 2022 года в Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Сайт KP.RU рассказывал, что обозначает введенный в регионах России на границе с Украиной повышенный уровень опасности и нужно ли его бояться.