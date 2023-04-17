В США назвали самый грандиозный просчет Запада за всю историю

В США назвали главный просчет Запада. Фото: REUTERS

Антироссийские санкции стали самым большим провалом Запада не только за последнее время, но и за всю историю. К такому выводу пришли авторы издания American Thinker.

Журналисты проанализировали статистику и пришли к выводу, что российская экономика будет расти быстрее, чем экономика ФРГ или Великобритании на фоне высокой инфляции и дефицита энергоносителей на Западе. Через какое-то время экономика РФ перегонит западные экономики, в том числе американскую, отмечается в статье.

Издание отмечает также успехи России в производстве оборонной продукции и рост дипломатического авторитета страны, особенно в африканском и азиатском регионах.

«Санкции не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали. Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза», - резюмировали авторы публикации.

Почему большинство иностранных компаний остались в России, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем число бедных в России уменьшается. С одной стороны, это парадоксальное заключение. В условиях санкций и кризиса доходы населения обычно падают. Это неизменно приводит к росту числа бедных. Тем не менее в последний год произошла обратная ситуация. И тому есть рациональное объяснение.

Также сообщалось, что глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о неизбежном росте реальных доходов населения.