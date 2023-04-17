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НовостиЭкономика17 апреля 2023 6:46

МИД России призвал выработать антикризисные меры для стабилизации энергорынков

Дипломат заявил, что попытки установления ценового потолка деструктивно влияют на энергетический рынок
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД России призвал выработать антикризисные меры для стабилизации энергорынков

МИД России призвал выработать антикризисные меры для стабилизации энергорынков

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Юрий Сентюрин заявил о необходимости подготовить пакет антикризисных деполитизированных решений для стабилизации энергорынков.

Сентюрин заявил, что попытки установления ценового потолка, а также попытки формирования «рынка покупателей» деструктивно влияют, как на нефтяной, так и газовый рынки. По его словам, данном случае речь идет о целенаправленном ущемлении интересов, а также сдерживании ресурсных стран и использовании энергоресурсов в виде инструмента геополитического воздействия.

«В текущей ситуации …. необходима оперативная выработка пакета антикризисных решений, которые основывались бы на прагматичных задачах и находились вне политики», - приводит РИА Новости слова дипломата, который отметил, что в ближайшей перспективе не стоит ожидать возникновения предпосылок для какой-либо нормализации состояния рынков.

Напомним, ранее исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что политика уничтожила единый энергетический рынок, отметив, что санкции в области энергетики разрушают основы права, частной собственности и самого рынка.