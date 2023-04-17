МИД России призвал выработать антикризисные меры для стабилизации энергорынков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Юрий Сентюрин заявил о необходимости подготовить пакет антикризисных деполитизированных решений для стабилизации энергорынков.

Сентюрин заявил, что попытки установления ценового потолка, а также попытки формирования «рынка покупателей» деструктивно влияют, как на нефтяной, так и газовый рынки. По его словам, данном случае речь идет о целенаправленном ущемлении интересов, а также сдерживании ресурсных стран и использовании энергоресурсов в виде инструмента геополитического воздействия.

«В текущей ситуации …. необходима оперативная выработка пакета антикризисных решений, которые основывались бы на прагматичных задачах и находились вне политики», - приводит РИА Новости слова дипломата, который отметил, что в ближайшей перспективе не стоит ожидать возникновения предпосылок для какой-либо нормализации состояния рынков.

Напомним, ранее исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что политика уничтожила единый энергетический рынок, отметив, что санкции в области энергетики разрушают основы права, частной собственности и самого рынка.