Сечин заявил, что политика уничтожила единый энергетический рынок

Игорь Сечин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Политика уничтожила единый энергетический рынок, сейчас в нем нет никаких правил. Об этом заявил исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин во время выступления на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в четверг, 27 октября 2022 года.

"Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил, - подчеркнул Сечин. - Высокая волатильность, которая отмечалась все последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной".

По его словам, западные антироссийские санкции в области энергетики полностью разрушают основы права, частной собственности и рынка.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что возможное введение ЕС потолка цен на газ приведет к дестабилизации мирового энергетического рынка и крайне негативно отразится как на производителях газа, так и на его потребителях.

Напомним, руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бирол выразил мнение, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа. По его оценке, российской стороне понадобится время, чтобы найти новых клиентов на свои энергоносители, а также наладить логистические цепочки доставки.