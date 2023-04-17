Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29 Фото: Олег УКЛАДОВ

Братислава завершила передачу Киеву истребителей МиГ-29. Об этом в понедельник, 17 апреля, сказал министр обороны Словакии Ярослав Надь, уточнив, что всего Украине было передано 13 самолетов.

«Тринадцать МиГов уже на Украине», - написал глава военного ведомства на своей странице в социальных сетях, уточнив, что четыре истребителя перегнали украинские пилоты еще в марте этого года, а девять остававшихся переброшены Киеву по земле.

Напомним, ранее Братислава передала Киеву четыре истребителя МиГ-29, сообщив о своих планах передать Украине несколько самолетов позже. Взамен США пообещали предоставить Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper.

Как писал сайт KP.RU, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ назвала действия Словакии грубым нарушением международных договоров по реэкспорту российского оружия.