Четверо российских бойцов взяли в плен 12 солдат ВСУ в Артемовске Фото: REUTERS

Четыре российских бойца взяли в плен 12 украинских солдата в Артемовске путем переговоров. Об этом сотрудник группы «Вагнер» рассказал «Известиям».

«Сказал им: "Братья, сдавайтесь, зачем вам умирать? У вас дома семьи, дети" ... Они сказали, что сдаются, я им сказал скинуть оружие и бронежилеты. Выходят - один, второй, третий, четвертый, 12 человек вышли, а мы вчетвером», - сказал он, отметив, что украинские военные имели большое количество вооружения, в том числе у них были и гранаты.

Отмечается, что во время отступления подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют не только погибших, но и раненых.

«К ним на помощь никто не идет», - отметил российский боец.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что отступающие из Артемовска украинские войска разрушают жилые дома, чтобы помешать российским солдатам, которые «сковывают» военных ВСУ.