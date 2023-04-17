Число утекших персональных данных в России в 4,5 раза превысило население страны в 2022 году Фото: REUTERS

Число утекших персональных данных по итогам прошлого года в России составило 667,6 млн, что в 4,5 раза превышает население страны. Об этом пишет исследование InfoWatch, которое есть в распоряжении ТАСС.

Как сообщается, специалисты пришли к выводу, что утечка в 2022 году по объему выросла на треть по сравнению с таким же периодом 2021 года и содержала примерно 940 тысяч записей.

Отмечается, что доля утечек данных категории «коммерческая тайна» удвоилась, составив 9,1%. Наименьшую долю утекших информации составили платежные (0,5%), а наибольшую - персональные данные (88,9%).

Кроме того, сообщается, что в прошлом году данные чаще утекали из организаций отраслей промышленности, а также транспорта и энергетики. Специалисты заявляют, что это говорит о назревшей необходимости переходить на современные средства защиты.

Напомним, в Центре общественных связей Федеральная служба безопасности (ЦОС ФСБ) ранее сообщили, что Пентагон и НАТО используют новые виды кибероружия против России при помощи сетевой инфраструктуры Украины. В заявлении говорилось, что с начала прошлого года страна отразила более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру.