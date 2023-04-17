Экс-разведчик США Риттер: Запад намерен втянуть Россию в конфликт с Грузией из-за Украины

Западные страны хотят втянуть Россию в вооруженный грузинский конфликт из-за того, что Украина сейчас сдает позиции. Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

Западные страны хотят втянуть Россию в вооруженный грузинский конфликт из-за того, что Украина сейчас сдает позиции. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.

«Запад хочет, чтобы Грузия открыла второй фронт. Украина проигрывает конфликт и поэтому им выгодно, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи Киеву» — заявил эксперт.

Также, по его мнению, западные страны хотят, чтобы Грузия напала на Абхазию и Россия оказалась втянута в новый конфликт. Таким образом, российские силы, по его предположению, могут отвлечься от ситуации на Украине. Однако это, по словам Риттера, никак не поможет изменить текущее положение дел.

«У Грузии нет никаких шансов», — заключил разведчик. Риттер ранее говорил о том, что США и Россия могут вступить в очередную гонку ядерных оружий. Это возможно в случае, если не найдется альтернативы договору об ограничении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ).