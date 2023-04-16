Экс-разведчик США Риттер предупредил об угрозе ядерной войны из-за отсутствия альтернативы ДСНВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и Россия могут вступить в очередную гонку ядерных оружий, если не найдется альтернативы договору об ограничении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ) , считает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Сегодня мы оказались в ситуации, когда контроль над вооружениями почти что мертв. Как и в 1982 году, мы находимся в положении, когда США и Россия попросту не разговаривают друг с другом. Если ДСНВ не удастся заменить новым соглашением, это будет означать, что обе страны вступят в очень опасную гонку ядерных вооружений без механизма контроля», – заявил он на площадке Института Шиллера.

По мнению экс-разведчика, в настоящее время многие ждут, что Вашингтон возобновит диалог с Москвой по ДСНВ, но нынешнее правительство США вряд ли пойдут на диалог с Россией, поскольку бюрократические структуры американского государства не заинтересованы в этом.

Напомним, ранее Риттер заявлял, что Вооруженные силы Украины потеряют в ближайшие месяцы сотни тысяч человек.

В конце февраля этого года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

В пояснительной записке к документу сообщается, что договор, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года, предусматривает инспекционную деятельность любой из сторон соглашения, однако США намеренно не выполняют свои обязательства в указанной сфере деятельности. Это и стало официальной причиной приостановки сотрудничества.