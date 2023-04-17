Премьер Словакии сообщил о приостановке импорта зерна и других продуктов из Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Словакия приняла решение о приостановке импорта зерна, а также других отдельных продуктов из Украины. Такое заявление в понедельник, 17 апреля, сделал премьер-министр страны Эдуард Хегер.

«Словакия временно приостановит импорт зерна и других определенных продуктов из Украины», - сказано в сообщении, опубликованном в соцсетях главы правительства.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 апреля, Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров, которые несли большие убытки из-за того, что дешевое украинское зерно, которое должно было отправиться в беднейшие страны Африки, оставалось в Европе, что в свою очередь создавало избыток предложения на рынке.

Как писал сайт KP.RU, британская газета Express обвинила Варшаву и Будапешт, заявив, что они «нанесли удар в спину» Украины.